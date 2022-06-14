АЗС України скорегували ціни на всі види палива: скільки зараз коштує заправити авто

Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС є вже звичним явищем. Звідти й підвищення вартості. Утім, протягом останніх днів ситуація почала дещо покращуватися.

Про зміни в цінах на пальне повідомляє ТСН з посиланням на дані Auto.RIA.

Варто зазначити, що в таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

У середньому вартість бензину, дизпального та газу на великих мережах залишається стабільною протягом останніх трьох тижнів. Інформація про ціни не завжди свідчить про те, що на АЗС є у вільному продажу пальне. Часто реалізація здійснюється лише за талонами, паливними картками або водіями спецтранспорту.

За даними, найдешевший бензин продають на заправках Shell – 45,7 грн/літр. Тоді як найдорожчий – на Катрал – 59 грн/л. Мережі ОККО, БРСМ та WOG реалізують «А-95» у межах 51 грн за літр.

Щодо дизпального, то найдешевший продається на «Авіас» та «Укрнафта» – 55 грн. Найдорожче дизель продає «Катрал», 63 грн. Ціни на автогаз оприлюднили лише деякі заправки, зокрема UPG, ОККО та WOG. Його вартість варіюється від 37 грн/л до 42 грн/л.

© auto.ria.com

© auto.ria.com

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.





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