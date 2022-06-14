Може стати бестселером в Україні: представлено новий кросовер за $20 тисяч

Корейський автовиробник SsangYong представив новий кросовер Torres. Дилери бренду вже почали приймати замовлення на новинку, повідомляє «Фокус».

Нова модель компанії SsangYong отримала назву Torres, на честь Торрес-дель-Пайне – національного парку в Чилі.

Екстер’єр SsangYong Torres має дещо брутальний вигляд: про це говорять у тому числі масивні бампери, рельєфний капот, ґрати радіатора з «прорізами», повітрозабірник з незвичайним малюнком, чорний обвіс по периметру кузова машини з нефарбованого пластику. Новий кросовер отримав світлодіодну головну оптику, а також світлодіодні ліхтарі.

Салон автомобіля п’ятимісний. Варіантів колірного оформлення салону три: чорний, хакі та коричневий. Оформлення внутрішнього простору Torres відрізняється від інших актуальних моделей SsangYong. Так, машина отримала «багатошарову» передню панель, над якою розташований сенсорний екран інформаційно-розважальної системи діагоналлю 12,3 дюйми.

Блок управління кліматичною установкою з аналоговими кнопками замінили 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, за його допомогою можна керувати іншими функціями авто.

Кросовер укомплектували чотирициліндровим бензиновим 170-сильним турбоагрегатом з робочим об’ємом 1,5 літра. Він працює у парі з 6-швидкісною АКПП фірми Aisin та системою повного приводу.

Ціни на авто стартують від 26,9 млн вон, що еквівалентно трохи більше 20 тисячам доларів США за актуальним курсом.





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