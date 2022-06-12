Renault официально представил кроссовер Austral: фото

В автосалоне в Софии компания Renault официально представила свой новый кроссовер Renault Austral. Он в модельной линейке французского автогиганта заменит кроссовер Kadjar.

Наяву Renault Austral выглядит еще красивей, чем на компьютерных изображениях. Он получил современный дизайн, комфортный салон, большое количество современных технологий, а также линейку полностью гибридных двигателей.

Базовым двигателем является трехцилиндровый 1,2-литровый "мягкий" гибрид с турбонаддувом мощностью 130 л.с. Утверждается, что он станет хорошей альтернативой дизельным мотором (у Austral нет дизельных моторов). С таким двигателем кроссовер в смешанном цикле будет расходовать всего 5,3 л топлива на 100 км пути.

Есть также четырехцилиндровый 1,3 л двигатель, который разработан вместе с Mercedes-Benz . Покупателям предложат версию с технологией E-Tech Hybrid.

В салоне есть 12-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, 12,3-дюймовая приборная панель и 9,3-дюймовый проекционный дисплей. В зависимости от комплектации, есть светодиодные фары, камера с круговым обзором, система автономного вождения 2-го уровня и многое другое.

Renault начнет принимать заказы на Renault Austral летом, а его поставки начнутся осенью. Вот только сколько он будет стоить – еще не известно.

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