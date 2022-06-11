АЗС показали цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областях

АЗС показали цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, по состоянию на 3 июня средняя стоимость на бензин А-95+ в Киевской области колеблется от 50,50 до 52,00 грн/л. Стоимость А-95 стартует от 45,69 грн/л и достигает 51,99 грн/л. А-92 установлен на уровне от 49,00 до 50,00 грн/л.

Тем временем, ценник на дизтопливо составляет от 54,99 грн/л до 57,99 грн/л, а дизтопливо плюс – 58,00 грн/л.

Стоимость автогаза на АЗС колеблется от 37,00 грн до 44,79 грн.

Цены в Львовской области

Средние цены на бензин во Львовской области установлены на таком же уровне как и в Киевской области.

А вот ценник на дизтопливо немного выше – от 55,00 грн/л до 57,99 грн/л.

Цены в Одесской области

Практически такие же цены на бензин, дизтопливо и автогаз и в Одесской области.

В частности, средняя стоимость на бензин А-95+ в Киевской области колеблется от 50,50 до 59,00 грн/л. Стоимость А-95 стартует от 45,69 грн/л и достигает 59,00 грн/л. А-92 установлен на уровне от 49,00 до 50,00 грн/л.
Ценник на дизтопливо составляет от 55,00 грн/л до 63,00 грн/л, а дизтопливо плюс – от 58,00 грн/л до 63,00 грн/л.

Стоимость автогаза на АЗС колеблется от 41,60 грн до 42,00 грн.





Интересные новости
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько сегодня стоит горючееСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько сегодня стоит горючее
Шпионы показали обновленный Mercedes-Benz GLA-ClassШпионы показали обновленный Mercedes-Benz GLA-Class
АЗС оновили ціну бензину, ДП та газу: скільки коштує паливо 10 червняАЗС оновили ціну бензину, ДП та газу: скільки коштує паливо 10 червня
Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 годаЕвропарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 10 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 10 июня
В Украине подорожал проезд в общественном транспорте из-за стоимости бензинаВ Украине подорожал проезд в общественном транспорте из-за стоимости бензина
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 9 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 9 июня
BMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купеBMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купе
В Сети показали кроссовер Renault Austral без камуфляжаВ Сети показали кроссовер Renault Austral без камуфляжа
Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз: сколько сейчас стоит топливо в УкраинеЦены на бензин, дизельное топливо и автогаз: сколько сейчас стоит топливо в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости