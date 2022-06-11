Шпионы показали обновленный Mercedes-Benz GLA-Class

Компания Mercedes-Benz начала тестировать на дорогах общего пользования обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA-Class. Фотошпионы заметили его в Штутгарте.

Судя по фотографиям, обновленный Mercedes-Benz GLA-Class получил новые фары (они стали более круглыми), новую радиаторную решетку, а также видоизмененные задние фонари. В целом изменения внешне не очень большие.

Какие изменения произошли в салоне – это пока еще загадка. По слухам, в салоне будет обновленная информационно-развлекательная система. Также еще не известно, произошли или нет изменения в линейке двигателей.

Напомним, компания Mercedes-Benz начала выпускать GLA-Class с 2013 года. В 2020 году этот кроссовер обновили и начали его продавать как модель 2021 года. Поэтому нас немного удивило, что немецкий автогигант вновь готовит обновление этой модели, так быстро. Возможно, обновленный Mercedes-Benz GLA-Class скоро не появится. Некоторые эксперты считают, что его продажи могут начаться только в 2024 году.

Сейчас Mercedes также разрабатывает электрические EQA и EQB, которые станут альтернативой GLA и GLB Class. Их серийное производство задержалось из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн кроссоверов и минивэнов.