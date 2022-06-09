Начались тесты Skoda Superb четвертого поколения
Компания Skoda начала дорожные испытания Skoda Superb нового поколения. Это будет уже четвертое поколение популярного чешского автомобиля.
Фотошпионы заметили во время дорожных тестов тестовый мул нового Superb в кузове лифтбек. Однако, покупателям будут также предлагать эту модель в кузове универсал.
Нужно отметить, что новый Superb построен на базе Volkswagen Passat нового поколения, который еще не вышел на рынок. При этом у нового Passat не будет версии с кузовом универсал. Обе эти новинки будут выпускать на заводе в Братиславе, Словакия. То есть Superb больше не будут выпускать в Чехии, а Passat – в Германии.
Пока трудно сказать, какой дизайн получит Skoda Superb четвертого поколения, так как фотошпионы заметили тестовый мул. У этой новинки кузов модели третьего поколения. По слухам, этот автомобиль получит эволюционный дизайн в стиле новой Octavia.
В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Покупателям также предложат две гибридные версии. По слухам, у Passat нового поколения не будет механической коробки передач. Значит, новый Superb тоже может ее лишиться.
Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.