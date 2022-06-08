В Сети показали кроссовер Renault Austral без камуфляжа

Фотошпионы сфотографировали в Испании во время дорожных тестов новый компактный кроссовер Renault Austral. В модельной линейке Renault он займет место кроссовера Kadjar.

В Сети показали кроссовер Renault Austral без камуфляжа

Renault тестирует Austral уже без камуфляжа. Это значит, что совсем скоро состоится его официальная премьера. В продаже он появится в ближайшие месяцы.

Длина Renault Austral составляет 4,51 м. То есть он немного длинней, чем Kadjar. Что же касается дизайна, то в нем чувствуется влияние электрического кроссовера Renault Megane E-Tech. В целом же дизайн, на наш взгляд, красивый и современный.

В линейку двигателей войдут бензиновые силовые агрегаты с "мягкой" гибридной технологией (MHEV). Кроме того, покупателям предложат полноценную гибридную версию с технологией E-Tech. А вот дизельных двигателей у этого кроссовера вообще не будет.

В Сети показали кроссовер Renault Austral без камуфляжа

Напомним, официальная премьера Renault Austral должна состояться в ближайшее время. В продаже он появится, видимо, осенью текущего года.

Между тем, Renault уже возобновил поставки новых автомобилей в Украину. Правда, пока ввозят не все модели и не во всех комплектациях.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей





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