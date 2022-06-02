АЗС показали цены на бензин, дизтопливо и газ в начале июня

Украинцам показали, как выглядят цены бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях в начале июня.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.

Так, по состоянию на 1 июня средняя стоимость на бензин А-95+ составляет 51,25 грн/л. Ценник на А-95 установлен немного ниже – 51,00 грн/л. А-92 можно приобрести за 50,45грн/л.

Тем временем, цена на дизтопливо установлена на уровне 57,00 грн/л, а дизтопливо плюс – 56,50 грн/л.

Стоимость автогаза составляет 40,20 грн/л.

Цены в Харьковской области

Стоимость топлива в Харьковской области немного отличается от установленных в Киевской. В частности, А-98 можно приобрести за 49,50 грн/л. А-95+ обойдется немного дороже – 51,25 грн/л, а А-95 наоборот дешевле – 49,95 грн/л. Дешевле обойдется и А-92 – 49,45 грн/л, А-80 – 27,18 грн/л.

Ценник на дизтопливо и дизтопливо плюс не отличается от цен в Киевской области – 57,00 грн/л и 56,50 грн/л.

Автогаз можно приобрести дешевле – 39,70 грн/л.

Цены в Днепропетровской области

В Днепропетровской области средние цены на бензин, дизтопливо и автогаз практически такие же как и в Харьковской области. Отличается только ценник на бензин А-95 – он установлен на уровне 50,50 грн/л, а также А-92 – 49,50 грн/л и А-80 – 25,49 грн/л.