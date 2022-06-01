Стали известны подробности про Renault Duster третьего поколения

Renault Duster нового, третьего, поколения, который появится осенью 2024 года, получит современные электронные системы, а вместо дизельного мотора у него будет бензоэлектрическая установка E-Tech. Об этом сообщило французское издание L’argus.

Duster третьего поколения построят на платформе CMF-B, на которой созданы новые Renault Sandero и Jogger. Возможно, у этой новинки не будет версии 4x4. Французский автогигант сейчас работает над решением этого вопроса. Трудно представить Duster без полного привода.

Внешне новый Duster будет выполнен примерно в таком же стиле, как большой кроссовер Bigster, который появится в продаже в 2025 году.

Вместо 1,5 л дизельного двигателя будет бензоэлектрическая установка E-Tech, известная нам по таким автомобилям, как Renault Clio и Captur, а также Nissan Juke. Ее мощность составит 145 л.с. Кроме того, в линейке двигателей останутся бензиновые двигатели мощностью до 150 л.с.

Duster третьего поколения, как и его предшественник, будет самым доступным кроссовером в своем сегменте. Но его цена должна немного увеличиться.

В Украине сейчас Renault Duster в базовой комплектации стоит от 445 900 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее Renault официально представил свой самый дешевый кроссовер.