В мае автогаз на АЗС подорожал на 10 грн за литр

В мае 2022 года на украинских АЗС средняя цена автогаза подорожала на 10 гривен за литр – до 40,86 гривен за литр. Заметней всего топливо для автомобилей с ГБО за этот период подорожало на заправках Укргаздобычи.

Если быть более точным, то средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС в мае текущего года увеличилась на 9,94 гривен за литр. То есть почти на 10 гривен.

На заправках Укргаздобычи автогаз в мае подорожал на 14 гривен – до 44 гривен за литр. На заправках Нефтек это топливо подорожало за месяц на 12 гривен (до 44,99 гривен за литр), а в сети Авантаж – на 11,95 гривен (до 41,95 гривен за литр).

В целом же по состоянию на 31 мая дешевле всего заправить автомобиль с ГБО было на заправках сети UPG. Там сжиженный газ стоил 34 гривны за литр.

Ранее эксперты объяснили повышение цен на сжиженный газ дефицитом на другие виды автомобильного топлива. При этом газ гораздо доступней, чем, например, бензин.

Напомним, с января по 19 мая 2022 года в Украине зарегистрировали более 67 000 автомобилей с газобаллонным оборудованием.