Где в Киеве купить топливо? Онлайн-карта заправок

На фоне дефицита горючего, который возник в Украине из-за полномасштабного вторжения РоSSийской Федерации, многие водители вынуждены стоять в очередях - не стал исключением и Киев .

Информацию о наличии горючего на столичных АЗС можно узнать с помощью онлайн-карты, разработанной Киевской городской государственной администрацией.

На данной карте отображается информация по сетям KLO, OKKO, SOCAR, WOG, BRMS, GRAND PETROL. С помощью данной карты можно узнать детали работы АЗС:

график работы;

наличные виды топлива;

ограничения и способы оплаты.