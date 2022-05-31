Где в Киеве купить топливо? Онлайн-карта заправок

На фоне дефицита горючего, который возник в Украине из-за полномасштабного вторжения РоSSийской Федерации, многие водители вынуждены стоять в очередях - не стал исключением и Киев.

Информацию о наличии горючего на столичных АЗС можно узнать с помощью онлайн-карты, разработанной Киевской городской государственной администрацией.

На данной карте отображается информация по сетям KLO, OKKO, SOCAR, WOG, BRMS, GRAND PETROL. С помощью данной карты можно узнать детали работы АЗС:

  • график работы;
  • наличные виды топлива;
  • ограничения и способы оплаты.

Ранее Антимонопольный комитет Украины начал исследования по соблюдению законодательства операторами, чтобы выяснить, есть ли объективные причины для такой критической ситуации или это заговор крупнейших игроков топливного рынка Украины, информирует Апостроф.


Евгений Устименко, Апостроф

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