Припинено роботу деяких заправок для авто з ГБО

Компанія "Укравтогаз" закрила деякі свої заправки для автомобілів із ГБО. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Припинено роботу деяких заправок для авто з ГБО

Зокрема, заправки цієї мережі закрилися у Києві, Львові, Житомирі, Борисполі, Івано-Франківську та деяких інших містах. Чому було ухвалено таке рішення – не повідомляється. Компанія обіцяє повідомити, коли відновиться робота цих заправок для автомобілів із ГБО.

Нагадаємо, "Укравтогаз" закрив усі свої заправки для автомобілів з ГБО з 1 лютого поточного року одразу з кількох причин, зокрема зменшення обсягів продажу автогазу. Але вже у травні компанія відновила роботу.

Припинено роботу деяких заправок для авто з ГБО

Тим часом, станом на 4 липня 2022 року середня ціна автогазу в Україні становила 38,18 гривень за літр. Мережа Укрнафта продавала таке пальне за 36,95 гривні за літр, а мережа Rodnik – за 36,99 гривні за літр.

Попит на автогаз різко збільшився у травні, після того, як наприкінці квітня утворився дефіцит бензину та дизельного палива. У червні до України ввезли 400 000 тонн дизельного палива, а також 200 000 тонн бензину та автогазу.

Раніше повідомляли, що в Україні водіям почали продавати паливо без обмежень.


Максимов Віталій, Тудей





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