Стало известно, почему нельзя ездить на низких оборотах двигателя

Из-за дефицита топлива, образовавшегося в Украине в конце апреля, некоторые водители, начитавшись и наслушавшись в социальных сетях "экспертов", начали ездить на низких оборотах двигателя. Так они пытаются экономить топливо. Сегодня мы расскажем, почему так ездить нельзя…

При поездке на низких оборотах водитель не поднимает обороты коленвала выше 2500 об/мин на бензиновых моторах и выше 1100–1200 об/мин на дизельных моторах.

При таком стиле движения действительно снижается расход топливо. Однако, снижение расхода топлива совсем небольшое и сэкономив немного денег сейчас, в будущем вы можете столкнуться с серьезными проблемами двигателя и заплатить гораздо больше денег за его ремонт.

Во-первых, учтите, что при таком режиме движения будет плохое давление масла, в результате чего будут быстро изнашиваться подшипники коленчатого вала.

Во-вторых, при таком режиме движения двухмассовый маховик может раньше времени выйти из строя и его придется менять. А он может стоить очень дорого.

Таким образом, лучше всего ездить на средних оборотах или на оборотах немного выше средних (от 2500 до 4000 об/мин). Иногда полезно раскручивать двигатель почти до максимума. На автомобиле с автоматом можно регулярно переключаться на спортивный режим, но не лихачить.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае компания Honda показала свой новый самый дешевый кроссовер.