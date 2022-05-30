Мережі АЗС виставили нові ціни на бензин, дизпаливо та газ: скільки коштує заправити авто 30 травня

Цінники на пальне в Україні продовжують неприємно дивувати водіїв. Крім постійно зростаючої ціни та величезних черг на заправках, сумнівною є і якість продукції.

Які середні ціни на пальне у основних операторів України станом на 30 травня, повідомляє «Апостроф» із посиланням на Auto.Ria.

Варто зазначити, що в неділю ввечері, 29 травня, мережі оновили цінники і сьогодні вони ще залишаються актуальними.

Найпопулярніше пальне – бензин категорії А-95, дизельне паливо та автогаз є практично на всіх заправках України.

Мінімальна ціна бензину А-95 на заправці UPG – 48,90 грн/л. На 10 копійок дорожче його продають у компаніях «Авіас» та «Укрнафта» — по 50 грн/л. За найдорожчою ціною цей бензин можна придбати на заправках «Манго» та «Укр-Петроль» — за 51,99 та 51,50 грн/л відповідно.

Дизельне паливо за мінімальною ціною продають на заправці БРСМ-Нафта – за 54,99 грн/л. На одну копійку дорожче його можна купити на заправках «Авіас» та «Укрнафта» — по 50 грн/л. Найдорожче дизпаливо продають «Манго» та «Укр-Петроль» — по 57,99 та 57,50 грн/л відповідно.

Автогаз можна купити за ціною 34 та 39,91 грн/л на заправках «UPG» та «Авіас». Найдорожче він коштує у компаніях «Нефтек» та «Манго» — 44,49 та 43,99 грн/л відповідно.

Бензин преміум-класу А-95+ продають лише на заправці ОККО за ціною 52 грн/л. Також половина з представлених заправок пропонують водіям заправитися бензином А-92 — його ціна коливається від 49 до 51 грн/л.