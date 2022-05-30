Украинцам показали обновлённые цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областях

Украинцам показали, как выглядят цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.

Так, в Киевской области средняя стоимость на бензин А-95+составляет 51,25 грн/л, А-95 – 51,00 грн/л, а А-92 – 50,45 грн/л.

Тем временем, дизтопливо можно приобрести за 57,00 грн/л, а дизтопливо плюс – 56,50 грн/л.

Средний ценник на автогаз установлен газ уровне 40,20 грн/л.

Цены во Львовской области

Цены на топливо в Львовской области лишь немного отличаются от Киевской. В частности, А-98 составляет 49,50 грн/л, А-95+ — 51,25 грн/л, А-95 – 50,45 грн/л, А-92 – 50,45 грн/л, а А-80 – 30,25 грн/л.

Дизтопливо также как и в Киевской области можно приобрести за 57,00 грн/л и 56,50 грн/л (плюс).
Такая же стоимость установлена и на автогаз – 40,20 грн.

Цены в Одесской области

Так, приобрести бензин А-98 в Одесской области также можно за 49,50 грн/л, А-95+ — 51,25 грн/л. Немножко выше стоимость на А-95 – 50,50 грн/л. А вот А-92 и А-80 обойдется дешевле – 49,50 грн/л и 27,77 грн/л соответственно.
Дизтопливо и дизтопливо плюс также установлены на уровне – 57,00 грн/л и 56,50 грн/о соответственно.

Ценник на автогаз дешевле, нежели в Киевской и Львовской областях – 39,70 грн.

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