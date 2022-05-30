Цена на бензин: украинцам рассказали, что будет при стоимости 70 гривен

Стоимость бензина и остального топлива должна пойти на снижение. Если этого не произойдет, экономика не сможет работать. Цена на бензин по 70 гривен нереальна, при ней страна остановится. Поэтому ее придется снижать. Однако во многом это будет зависеть от насыщенности рынка горючим, от стоимости гривны и от ситуации с войной.

Так считают эксперты топливного рынка.

В частности, аналитик Геннадий Коваль считает, что цены на бензин по 60-70 гривен за литр в Украине быть не может и не должно. Конечно, кто-то купит его и по такой цене. Возможно, граждане приобретут по нескольку десятков литров, чтобы чувствовать себя более уверенно, зная, что они "на колесах".

"Но бизнес, экономика не будет работать при цене на бензин 70 грн. Это же автоматически удорожает в два раза все, что связано с перевозками", - говорит Геннадий Коваль. Поэтому либо стоимость топлива снизится, либо посыплется вся экономика страны.

Кроме того, большим фактором формирования цены на бензин является курс доллара. Если он будет расти, то будет очень трудно снижать стоимость горючего. При курсе доллара в 40 гривен цены на бензин могут не снизиться, предупреждает Коваль.

При этом еще один эксперт рынка топлива, Сергей Куюн, поделился подмеченной закономерностью: рост курса доллара на 1 гривну влечет за собой повышение стоимости литра бензина тоже на 1 гривну.

В то же время, Куюн констатирует, что из-за высокой цены на топливо водители стали меньше ездить на автомобилях и, соответственно, меньше покупать горючее. Таким образом, если в ближайшее время цена на топливо не снизится, но его будут завозить, то на АЗС его накопится критическое количество, от которого продавцам придется избавляться. А значит, им придется снижать на него цены.

"В течение следующей недели, при идеальных условиях, поставка превысит спрос. Тогда начнется формирование запасов на АЗС, и когда запасы достигнут хотя бы недельного уровня, цена должна пойти вниз, потому что трейдерам нужны оборотные средства — им при таких условиях невыгодно придерживать топливо", - говорит Куюн.

При этом он добавил, что описанная им схема будет работать только при отсутствии форс-мажорных обстоятельств. Если враг начнет опять бомбить по инфраструктурным объектам, в том числе и по складам с топливом, то никакого снижения цены на бензин не будет.

Напомним, украинских водителей призвали не покупать топливо через посредников, ибо сейчас в Сети орудует очень много мошенников.