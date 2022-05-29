Яхты подсанкционных россиян выключают систему идентификации во избежание ареста - СМИ

Элитные яхты, связанные с подсанкционными роSSийскими олигархами, начали выключать автоматическую систему отслеживания местонахождения для того, чтобы избежать ареста. Об этом сообщает The Guardian .

Таким образом, в акватории Карибского моря видели яхту Alfa Nero, которую считают связанной с роSSийским миллиардером Андреем Гурьевым, но на системах отслеживания движения морских транспортных средств она не появлялась с 3 марта.

Это одна из по меньшей мере шести яхт, связанных с роSSийскими олигархами под британскими санкциями, спрятавшими свое местонахождение.

Анализ данных системы AIS показал, что из нее больше чем на месяц уже исчезли:

72-метровая яхта Clio, связываемая с миллиардером Олегом Дерипаской. Последний раз она передавала свое местонахождение 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и НовороSSийска;

70-метровая Galactica Super Nova, связываемая с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим главой "Лукойла". В последний раз она передавала данные о местонахождении 2 марта у берегов Хорватии;

140-метровая Ocean Victory, связанная с олигархом Виктором Рашниковым, не появлялась в системе после 1 марта, когда была пришвартована на Мальдивах;

Журналистам-расследователям удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащего подсанкционному олигарху. Он сказал, что им дали указание скрыть информацию о местонахождении.