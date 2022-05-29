Апелляционный суд Фиджи принял решение о конфискации яхты, принадлежащей роSSийскому олигарху Керимову

Соединенные Штаты в пятницу выиграли последний раунд судебной тяжбы по конфискации принадлежащей РоSSии суперяхты Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, сообщает AP NEWS.

Яхта пришвартована на Фиджи, где была арестована решением суда еще в начале мая. Теперь дело направляется в высший суд этой тихоокеанской страны.