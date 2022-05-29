2022-05-29
Апелляционный суд Фиджи принял решение о конфискации яхты, принадлежащей роSSийскому олигарху Керимову
По результатам расследования, проведенного США, яхта под разными прикрытиями принадлежит находящемуся под санкциями роSSийскому олигарху Сулейману Керимову и будет конфискована, если такое решение примет высший суд Фиджи, информирует
Соединенные Штаты в пятницу выиграли последний раунд судебной тяжбы по конфискации принадлежащей РоSSии суперяхты
Яхта пришвартована на Фиджи, где была арестована решением суда еще в начале мая. Теперь дело направляется в высший суд этой тихоокеанской страны.
Юлия Мельничук, ZN.ua