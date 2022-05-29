Апелляционный суд Фиджи принял решение о конфискации яхты, принадлежащей роSSийскому олигарху Керимову

По результатам расследования, проведенного США, яхта под разными прикрытиями принадлежит находящемуся под санкциями роSSийскому олигарху Сулейману Керимову и будет конфискована, если такое решение примет высший суд Фиджи, информирует ZN.ua.

Апелляционный суд Фиджи принял решение о конфискации яхты, принадлежащей роSSийскому олигарху Керимову

Соединенные Штаты в пятницу выиграли последний раунд судебной тяжбы по конфискации принадлежащей РоSSии суперяхты Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, сообщает AP NEWS.

Яхта пришвартована на Фиджи, где была арестована решением суда еще в начале мая. Теперь дело направляется в высший суд этой тихоокеанской страны.


Юлия Мельничук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дефицит бензина в Украине: кто виноватДефицит бензина в Украине: кто виноват
20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине
Украинцам показали новые цены на бензин, дизтопливо и газУкраинцам показали новые цены на бензин, дизтопливо и газ
Цена бензина и ДТ в Украине "устаканилась": в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливоЦена бензина и ДТ в Украине "устаканилась": в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливо
Ричард Гир продал раритетный кабриолет ради помощи Украине: сколько удалось выручитьРичард Гир продал раритетный кабриолет ради помощи Украине: сколько удалось выручить
Блок рекламы


Похожие новости
Яхты подсанкционных россиян выключают систему идентификации во избежание ареста - СМИЯхты подсанкционных россиян выключают систему идентификации во избежание ареста - СМИ
Решение проблемы дефицита топлива - в Украину прибыл электрокар за 220 000 грн
Очереди на АЗС исчезнут: в Минэкономики нашли решение топливного кризиса, когда ждать бензинОчереди на АЗС исчезнут: в Минэкономики нашли решение топливного кризиса, когда ждать бензин
Правительство приняло изменения к регулированию цен на нефтепродукты для решения дефицита топлива на АЗСПравительство приняло изменения к регулированию цен на нефтепродукты для решения дефицита топлива на АЗС
"Действует на период военного времени": Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев"Действует на период военного времени": Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев
Беспилотным аэротакси китайской EHang получили разрешение на коммерческое использование в КитаеБеспилотным аэротакси китайской EHang получили разрешение на коммерческое использование в Китае
Апелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил подростков на переходе в ХарьковеАпелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил подростков на переходе в Харькове
Рада приняла закон о мультимодальных перевозках грузовРада приняла закон о мультимодальных перевозках грузов
Когда полицейский может фиксировать нарушение ПДД на свой телефон – решение судаКогда полицейский может фиксировать нарушение ПДД на свой телефон – решение суда
Ровенский аэропорт впервые за 20 лет принял БоингРовенский аэропорт впервые за 20 лет принял Боинг
Последние новости
Подгружаем последние новости