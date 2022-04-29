Правительство приняло изменения к регулированию цен на нефтепродукты для решения дефицита топлива на АЗС

Вопрос должен быть решен в течение недели.

Правительство приняло изменения к регулированию цен на нефтепродукты для решения дефицита топлива на АЗС
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров Украины принял изменения в государственное регулирование цен на нефтепродукты. Это позволит в течение недели решить вопрос дефицита горючего на АЗС, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что министры подробно прокоммуницируют это решение с обществом.

"Последнюю неделю мы фиксируем определенные трудности и проблемы с горючим. Основная причина – уничтожение врагом части нашей инфраструктуры, в том числе остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Министерство экономики и Министерство энергетики проводят постоянные консультации с топливными компаниями, чтобы решить эту проблему», – сообщил глава правительства.

Напомним, из-за нехватки горючего на АЗС столичные власти призвали киевлян не пользоваться частным транспортом и пересесть на общественный. В приоритете – обеспечение горючим нужд армии и наших защитников.

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