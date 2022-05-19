Решение проблемы дефицита топлива - в Украину прибыл электрокар за 220 000 грн

Электромобили набирают популярность во всём мире и стремительно завоёвывают новые рынки. Во многом это обусловлено появлением бюджетных моделей, чья стоимость сегодня привлекает тех, кто ещё буквально вчера даже и не думал смотреть в сторону электрокаров ввиду их дороговизны и малой доступности. Одним из знаковых «бюджетников» электрического сегмента стал электроавтомобиль-квадроцикл AMI производства французского концерна Citroen.

Этот двухместный малыш, поставляющийся в коробке и заметно уступающий в габаритных размерах даже японским кей-карам, стоит всего 7 тысяч евро (порядка 220 000 гривен по нынешнему курсу) – настоящий рекорд для электромобиля, разработанного и производимого в Европе. На одной зарядке Citroen AMI способен преодолеть 75 километров, а полностью зарядить его тяговую батарею от обычной розетки можно всего за три часа.

В связи с развязанной россией войной в Украине и возникшим в результате её преступных действий дефицитом топлива, наши соотечественники всё чаще обращают внимание на электромобили, и среди них вполне может быть Citroen AMI. Тем более что такие машины уже есть в нашей стране. Для более подробного знакомства с этой незаурядной электрической новинкой предлагаем вашему вниманию это видео:

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