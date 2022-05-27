В Европе придумали, как меньше расходовать бензин и ДТ

В Евросоюзе хотят, чтобы водители ездили медленней, что поможет экономить бензин и дизельное топливо. На страны Европы надвигается дефицит топлива, так как они до конца 2022 года хотят полностью прекратить импорт нефти из РоSSии.

Сейчас Евросоюз проводит соответствующие консультации со странами-участниками. Предлагается ограничить скорость на отметке 100 км/ч. Окончательное решение об ограничение скорости во всех европейских странах еще не принято.

Ограничение скорости сейчас является одной из самых актуальных тем в Германии. Там экологи и некоторые политики уже давно хотят ограничить скорость на автобанах до 130 км/ч. Немецкие автомобильные клубы против такой меры.

Так, Automobilclub von Deutschland, один из самых старых автомобильных клубов Германии, считает, что если ввести ограничение скорости для снижения расхода топлива, то эффекта от этого будет очень мало и это не поможет от возможного дефицита бензина и дизельного топлива.

Министр энергетики Люксембурга Турмес считает, что в Евросоюзе нужно сделать общеевропейское скоординированное ограничение скорости. Многие европейцы так и делают самостоятельно из-за рекордных цен на топливо.