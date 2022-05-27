В Европе придумали, как меньше расходовать бензин и ДТ

В Евросоюзе хотят, чтобы водители ездили медленней, что поможет экономить бензин и дизельное топливо. На страны Европы надвигается дефицит топлива, так как они до конца 2022 года хотят полностью прекратить импорт нефти из РоSSии.

В Европе придумали, как меньше расходовать бензин и ДТ

Сейчас Евросоюз проводит соответствующие консультации со странами-участниками. Предлагается ограничить скорость на отметке 100 км/ч. Окончательное решение об ограничение скорости во всех европейских странах еще не принято.

Ограничение скорости сейчас является одной из самых актуальных тем в Германии. Там экологи и некоторые политики уже давно хотят ограничить скорость на автобанах до 130 км/ч. Немецкие автомобильные клубы против такой меры.

В Европе придумали, как меньше расходовать бензин и ДТ

Так, Automobilclub von Deutschland, один из самых старых автомобильных клубов Германии, считает, что если ввести ограничение скорости для снижения расхода топлива, то эффекта от этого будет очень мало и это не поможет от возможного дефицита бензина и дизельного топлива.

Министр энергетики Люксембурга Турмес считает, что в Евросоюзе нужно сделать общеевропейское скоординированное ограничение скорости. Многие европейцы так и делают самостоятельно из-за рекордных цен на топливо.

Ранее мы сравнили, сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине и в странах Евросоюза.


Максимов Віталій, Тудей

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