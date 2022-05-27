Цены повысили почти все продавцы: стоимость автогаза в Украине бьет рекорды

За период с 20 по 27 мая средняя цена на сжиженный газ на украинских автозаправках подскочила на 1,29 – до 40,33 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", информирует Апостроф .

Самые высокие цены на газ в сети АЗС “Нефтек” – 44,49 грн, рост составил 1,50 грн. Дешевле всего можно купить автогаз в UPG, где пока еще сохранилась прежняя цена – 34,00.

Отметим, что это единственная сеть АЗС, которая не увеличила цену на этот вид топлива. У других операторов рост составил от 0,99 грн. в ОККО до 5,00 грн. в Mango.