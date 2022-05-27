В Україні перекриють автомобільну трасу національного значення: терміни і схема об'їзду

В Укравтодорі попередили водіїв, що на Одещині 27 травня буде перекрито ділянку дороги. Також там надали інформацію щодо схем об?їзду, повідомляє Auto24.

Згідно з інформацією, 27 травня 2022 року біля селища Великодолинське буде закрито рух всіх видів транспорту через залізничний переїзд. Причиною цього є аварійно-ремонтні роботи, які проводитиме Укравтодор.

Йдеться про ділянку дороги національного значення Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші. Обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00.

«Просимо водіїв враховувати інформацію під час планування поїздок та користуватися альтернативним маршрутом», – зазначили в Укравтодорі.