Цена бензина и ДТ в Украине "устаканилась": в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливо

Стоимость горючего в украинских сетях АЗС вышла из состояния турбулентности. Цена бензина марки А-95 в зависимости от сети и региона составляет от 39,50 до 52 грн. за 1 литр.

Данные по ценам на автомобильное топливо у различных операторов собрали в Auto.Ria, информирует Апостроф.

На инфографике самые высокие цены на каждый вид топлива выделены красным, самые низкие – зеленым.

Напомним, что в связи с развязанной Россией войной, в Украине образовался дефицит горючего – в результате цены менялись иногда даже несколько раз в день.


Маргарита Лепс, Апостроф

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