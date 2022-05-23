2022-05-23
Цена бензина и ДТ в Украине "устаканилась": в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливо
Стоимость горючего в украинских сетях АЗС вышла из состояния турбулентности. Цена бензина марки А-95 в зависимости от сети и региона составляет от 39,50 до 52 грн. за 1 литр.
Данные по ценам на автомобильное топливо у различных операторов собрали в Auto.Ria, информирует
На инфографике самые высокие цены на каждый вид топлива выделены красным, самые низкие – зеленым.
Напомним, что в связи с развязанной Россией войной, в Украине образовался дефицит горючего – в результате цены менялись иногда даже несколько раз в день.
Маргарита Лепс, Апостроф