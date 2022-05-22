Украинцам показали новые рекордные цены на бензин, дизтопливо и газ

Кабмин отменил государственное регулирование цен на топливо в связи с чем стоимость самых популярных его видов резко подскочила.

Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Так, 20 мая по сравнению с предыдущим торговым днем стоимость бензина А-95 премиум подскочила на 18,34% или на 7,61 грн. – до 49,10 грн./л в среднем по стране.

Стоимость бензина А-95 выросла на 2,79% или 1,27 грн. – до 46,97 грн./л, а вот А-92 наоборот подешевел на 6,5% или 2,84 грн. – до 40,88 грн./л.

На 27,35% или 12,32 грн. подорожало дизельное топливо премиум класса – 57,36 грн./л, обычное подорожало на 2,74% или 1,38 грн. – 51,73 грн./л.

Автогаз также подорожал на 9,38% или 3,32 грн. – до 38,67 грн./л.

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