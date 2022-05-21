Цены на топливо в Украине рекордно выросли после отмены госрегулирования

В Украине, после отмены госрегулирования, цены на топливо пошли в стремительный рост. Благодаря "отпущенным" ценам власть надеется решить топливный кризис, а заодно и добиться снижения стоимости горючего. Однако пока топливо по-прежнему в дефиците, а вот цены на него демонстрируют неудержимую тягу к росту.

Мониторинг новых цен на топливо произвела Консалтинговая группа "А-95".

Итак, в пятницу, 20 мая, бензин А-95 премиум подорожал по сравнению с предыдущим днем на 18,34%. В гривнах этот прирост составил 7,61. Его стоимость на АЗС Украины в среднем выросла до 49,20 грн/л.

За бензин А-95 просили на 2,79% или на 1,27 грн больше, чем днем ранее. Таким образом, его цена выросла до 46,97 грн/л.

А вот стоимость литра бензина А-92 даже снизилась. Она упала на 2,84 грн/л, что составляет 6,5%. Таким образом, за литр А-92 в пятницу просили 40,88 грн.

Весьма существенно подорожало дизтопливо премиум класса. Его цена выросла на 27,35% и теперь составляет 57,36 грн/л. При этом обычное дизтопливо теперь стоит 51,73 грн/л. Оно выросло в цене на 2,74% или на 1,38 грн.

На 9,38% вырос в цене и автогаз. Его стоимость стала выше на 3,32 грн и теперь составила 38,67 грн/л.

Напомним, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что только отменой госрегулирования цен на топливо проблему его дефицита не решить. Он советует вернуть акциз на горючее, чтобы часть денег от его стоимости шла в госбюджет, в том числе и на нужды ВСУ.