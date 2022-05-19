В РФ осталось только два завода, которые выпускают автомобили

В РоSSии сейчас автомобили выпускают только два завода – Ульяновский автозавод и завод китайской компании Haval. Об этом сообщили роSSийские СМИ.

В РФ осталось только два завода, которые выпускают автомобили

До начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину в РФ автомобили выпускали несколько крупнейших автопроизводителей, в том числе, например, Volkswagen и BMW. Но они ушли с роSSийского рынка, поддержав санкции, введенные западными странами против Кремля.

В результате из-за этого, а также из-за нехватки микрочипов и комплектующих производство автомобилей в РФ резко снизилось. Дело дошло до того, что даже АвтоВАЗ остановил конвейеры, отправив своих сотрудник в отпуск.

Сейчас на территории РоSSии автомобили выпускают только Ульяновский автозавод и завод китайской компании Haval. При этом Haval перешел на работу в одну смену и снизил производство.

В РФ осталось только два завода, которые выпускают автомобили

Нужно отметить, что вышеуказанные автозаводы тоже время от времени уходят на краткосрочные каникулы. Ульяновский автозавод в апреле поднял цены и спрос на его машины начал снижаться.

Напомним, компания Renault недавно полностью ушла из РФ. После этого стало известно, что на бывшем московском заводе Renault хотят выпускать автомобили под брендом "Москвич".

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ может начать выпускать кроссоверы Renault Duster под названием Lada.


Максимов Віталій, Тудей

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