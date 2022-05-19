В РФ осталось только два завода, которые выпускают автомобили

В РоSSии сейчас автомобили выпускают только два завода – Ульяновский автозавод и завод китайской компании Haval. Об этом сообщили роSSийские СМИ .

До начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину в РФ автомобили выпускали несколько крупнейших автопроизводителей, в том числе, например, Volkswagen и BMW. Но они ушли с роSSийского рынка, поддержав санкции, введенные западными странами против Кремля.

В результате из-за этого, а также из-за нехватки микрочипов и комплектующих производство автомобилей в РФ резко снизилось. Дело дошло до того, что даже АвтоВАЗ остановил конвейеры, отправив своих сотрудник в отпуск.

Сейчас на территории РоSSии автомобили выпускают только Ульяновский автозавод и завод китайской компании Haval. При этом Haval перешел на работу в одну смену и снизил производство.

Нужно отметить, что вышеуказанные автозаводы тоже время от времени уходят на краткосрочные каникулы. Ульяновский автозавод в апреле поднял цены и спрос на его машины начал снижаться.

Напомним, компания Renault недавно полностью ушла из РФ . После этого стало известно, что на бывшем московском заводе Renault хотят выпускать автомобили под брендом "Москвич".

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ может начать выпускать кроссоверы Renault Duster под названием Lada.