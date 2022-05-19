В Сеть просочились фото Honda CR-V нового поколения, мировая премьера которого должна состояться в конце 2022 года. Это уже шестое поколение популярного компактного японского кроссовера.

Первое поколение Honda CR-V появилось в 1995 году. То есть его можно считать одним из самых первых кроссоверов в своем сегменте. Однако, это не значит, что он устарел. Компания Honda регулярно обновляет CR-V и выпускает его новые поколения.

Внешне Honda CR-V шестого поколения сильно отличается от модели пятого поколения. Новый CR-V отличается более плоской, более вертикальной передней частью и новой шестиугольной решеткой радиатора.

К тому же увеличились его размеры. В частности, длина нового CR-V составляет 4703 мм (+132 мм), ширина – 1866 мм (-1 мм), высота – 1680 мм (+13 мм). При этом колесная база увеличилась на 39 мм, - до 2701 мм.

Пока нет фотографий салона, но можно ожидать, что он станет более премиальным. Кроме того, будет больше технологий и оборудования.

В линейку двигателей, скорее всего, войдут 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 193 л.с. и 2,0-литровый гибридный бензиновый мотор. Honda может также предложить 1,5-литровый бензиновый двигатель с технологией мягкого гибрида e:HEV.

Напомним, ранее назвали автомобили Honda, которые точно проедут больше 500 000 км.