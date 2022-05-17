Цены на общественный транспорт в Европе: сколько стоит проезд для украинцев в Польше, Словакии и Чехии

Проезд в общественном транспорте для украинцев в Европе во многих местах бесплатный. В Польше , Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Австрии, Нидерландах и других странах можно бесплатно проехать поездом при наличии украинского паспорта. Проезд автобусом, метро и другими видами транспорта также остается бесплатным.

Проезд в Польше

В Польше есть несколько видов билетов – одноразовые с возможностью пересадки, на определенный промежуток времени, на сутки, и месячные проездные. В городах и между городами ездят трамваи, автобусы, а также городские электрички.

В Варшаве проезд для украинских беженцев местные власти сделали бесплатным по паспорту. Если у детей нет документов, перевозку осуществляют на основании устного заявления опекуна. В других населенных пунктах решение по стоимости проезда для украинцев принимают местные власти.

Для местных жителей тарификация проезда зависит от времени в пути:

20 минут – 3,4 злотого (24 грн);

75 минут – 4,4 злотого (30 грн);

90 минут – 7 злотых (48 грн);

суточный билет – 15 злотых (103 грн) или 26 злотых (179 грн);

билет выходного дня – 24 злотых (166 грн).

В некоторых городах можно приобрести проездные карты на 30, либо на 90 дней. Их стоимость будет 110–600 злотых (760–4,1 тыс. гривен). Для многодетных семей и пенсионеров есть годовые абонементы по 50–100 злотых (345–690 гривен). У льготников также свои скидки.

Проезд в Чехии

Проезд для украинцев в общественном транспорте Чехии бесплатный. Достаточно показать украинский паспорт.

Для местных жителей от 15 до 60 лет на все виды общественного транспорта действуют такие тарифы на проезд.

30 минут – 30 крон (40 гривен);

90 минут – 40 крон (52 гривни);

суточный билет – 120 крон (158 гривен);

билет на 3 суток – 330 крон (434 гривни).

Проездные в Чехии можно приобрестина 30, 90 дней или на год. Их стоимость составляет 550, 1480 и 3650 крон (725, 1948 и 4805 гривен). За проезд с животным или багажом нужно заплатить дополнительно 20 крон (26 гривен).

Проезд в Словакии

В Словакии украинцы могут перемещаться по стране бесплатно, предъявляя украинский паспорт. Есть разовые билеты, суточные билеты, а также месячные проездные на автобус, трамвай и троллейбус. Согласно зонированию (от 2 зон и более) и времени (от 30 до 180 минут) поездки, стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).

Суточный билет для местных жителей стоит 4 евро (130 гривен), на 72 часа – 9 евро (292 грн). На все виды билетов предусмотрены скидки для студентов и пенсионеров. В Словакии также есть разные типы проездных абонементов - от 12 евро (389 гривен), до 30 евро (973 грн). Годовой абонемент на проезд обойдется в 200 евро.