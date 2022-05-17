В Украине будут конфисковать автомобили чиновников

В Украине хотят конфисковать в пользу государства автомобили, которые высокопоставленные чиновники бросили возле вокзалов, аэропортов, на дорогах, убегая за границу во время военного положения. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №7260.

В частности, в этом проекте закона предлагается изъятые автомобили передавать Вооруженным силам Украины и Силам территориальной обороны.

Авторы законопроекта исходили из того, что во время войны с роSSийскими оккупантами некоторые чиновники, народные депутаты, руководители госорганов вместо того, чтобы защищать родину, сбежали за границу. Поэтому предлагается их наказать на данном этапе изъятием автомобилей, которые они бросили.

Сейчас проект этого закона находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Потом его рассмотрят в некоторых других парламентских комитетах и передадут на утверждение народным депутатам.

Между тем, в результате преступных действий роSSийских оккупантов в Украине уничтожено около 90 тысяч автомобилей. Это не окончательная цифра, так как оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты.

Ранее стало известно, кто выплатит компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны.