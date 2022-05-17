Украинские АЗС будут продавать топливо стандарта Евро-3

В Украине на время военного положения разрешили изготавливать и продавать топливо экологических классов Евро-3 и Евро-4. В технический регламент уже внесли соответствующие изменения.

Изготовление и продажа вышеуказанного топлива допускается только после проведения проверки по сертификату соответствия модуль F1. Без такого сертификата продавать такое топливо запрещается.

Ожидается, что теперь активизируют работу мини-НПЗ, которые и будут, видимо, главными поставщиками топлива экологических классов Евро-3 и Евро-4. Правительство предполагает, что данная мера поможет отчасти снизить дефицит топлива, который образовался в Украине в конце апреля.

Между тем, по состоянию на 16 мая в Украине средняя цена бензина А-95 составляла 40,12 гривен за литр, а дизельного топлива – 43,25 гривен за литр. Однако, на прошлой неделе в центральных и восточных районах дизельное топливо продавали за 65-70 гривен за литр, в западных – за 57-60 гривен за литр.

Некоторые эксперты прогнозируют, что дефицит топлива снизится к концу мая, а к августу может полностью исчезнуть.

Напомним, ранее мы рассказали украинским водителям, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива на АЗС.