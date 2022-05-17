Плата за проезд: в Европе стали требовать деньги с украинских беженцев

С тех пор, как в Европу устремились миллионы украинских беженцев, во многих странах, которые дали приют нашим соотечественникам, для украинцев была отменена плата за проезд в общественном транспорте. Однако с недавних пор перевозчики опять стали требовать с них деньги.

Об этом рассказала одному из отечественных изданий украинка, оказавшаяся во Франции.

Она с семьей поселилась у знакомых в Нормандии. До недавних пор с украинцев не требовали платы за проезд. Однако несколько дней назад, когда женщина села в поезд до Парижа, ее попросили оплатить проезд. Причем, как говорит украинка, она такая оказалась не единственная. Так, с ее знакомой также потребовали деньги за проезд. При этом некоторые перевозчики, хоть и требуют оплатить проезд, но все же делают украинцам скидку. Как правило, просят оплатить половину стоимости билета.

"Также был и второй случай. Ездила в соседнюю с Руаном деревню. Показала украинский паспорт, но этого было недостаточно. Сказали, мол, с вас 6 евро", - делится украинка.

При этом во Франции все же предоставляют украинцам бесплатный проезд. В частности, бесплатно украинцы могут путешествовать на поездах, принадлежащих французской государственной компании SNCF. Достаточно будет лишь украинского паспорта любого вида или билета helpukraine, который можно оформить и получить на любой железнодорожной станции.

Беженцы также могут бесплатно перемещаться не только по Франции, но и пересекать границы между странами Евросоюза , имея при себе украинский паспорт или ID-карту. При этом они могут это делать бесплатно лишь на поездах, принадлежащих определенным компаниям: из Франции в Бельгию (Thalys), Англию (необходима виза) (Eurostar), Швейцарию (TGV Lyria), Германию (Deutsche Bahn), Италию (TGV) и Испанию (Renfe-SNCF). За путешествия на другом транспорте – придется платить.

В то же время, в польских поездах проезд для украинцев по-прежнему бесплатный. А вот при поездке автобусом иногда просят оплатить проезд. Там все решается в индивидуальном порядке. Но при этом, даже если приходится оплатить поездку на автотранспорте, то плата за проезд там ощутимо ниже, чем в Украине.

Напомним, украинским беженцам во Франции расширили программу помощи. Переселенцам дали доступ к жилью и социальным льготам.