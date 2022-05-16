Ричард Гир продаст раритетное авто на аукционе, чтобы помочь украинцам

Известный американский актер Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8?1999 выпуска, чтобы помочь пострадавшим от войны с РФ украинцам. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аукционную платформу Bring A Trailer.

Фото: bringatrailer.com

«Вся сумма продаж, включая вознаграждение покупателя, будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине», — говорится в описании к аукционному лоту.

Указывается, что кабриолет Jaguar XK8?1999 выпуска был приобретен Гиром, с тех пор был в собственности актера и оставался в Нью-Йорке. Автомобиль с люксовой отделкой имеет двигатель объемом 4 л и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег 30 тыс. миль (48,2 тыс. км — ред.)

Ранее Гир уже участвовал в проектах в поддержку Украины, в частности, благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund, которая помогает украинцам.

Напомним

Украинские разработчики видеоигр 19 мая запустят NFT-коллекцию Avatars for Ukraine для сбора средств в поддержку защитников Украины. Аукцион начнется на платформе NFT-музея MetaHistory, уже собравшего для криптофонда Aid For Ukraine $720 тысяч.

На начало мировые игровые компании собрали более $195 млн на гуманитарную помощь Украине. Больше всего средств пожертвовали лидеры индустрии Epic Games и Microsoft — $144 млн.

Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр Stalker, собрала $800 тыс. для поддержки Украины