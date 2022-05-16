Важные изменения в работе метро: киевлянам сообщили, что поменяется с 16 мая

метро

В Киеве возобновила работу станция метро «Кловская». Кроме того, изменен интервал движения поездов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в КГГА.

Согласно сообщению, интервал движения сокращен – теперь на всех линиях интервал составляет 5-7 минут в часы пик, 10-15 минут в остальное время.

«Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие. В случае воздушной тревоги движение на открытых участках приостанавливается», - подчеркнули в КГГА.

метро убежище

Движение поездов осуществляется:

на «красной» линии – от станции «Академгородок» до станции «Лесная»;

на «синей» линии – от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;

на «зеленой» линии от станции «Сырец» до станции «Красный хутор».

карантин, люди, украинцы, локдаун, метро

Работают пересадочные узлы: «Золотые ворота»-«Театральная»; «Площадь Льва Толстого»-«Дворец спорта». Без остановки поезда следуют мимо станции «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Днепр», «Гидропарк».

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.

Кроме того с сегодняшнего дня в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
До 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗСДо 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗС
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
От Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по УкраинеОт Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Неделя-две – и первые поезда начнут курсировать в Харьковском метрополитене, - ТереховНеделя-две – и первые поезда начнут курсировать в Харьковском метрополитене, - Терехов
В Днепре изменился график работы метро и другого транспорта: обнародован списокВ Днепре изменился график работы метро и другого транспорта: обнародован список
Берестейскую на Бучанскую: Киев переименует пять станций метроБерестейскую на Бучанскую: Киев переименует пять станций метро
В киевском метро хотят вернуть оплату за проездВ киевском метро хотят вернуть оплату за проезд
«Байрактарская», «Реактивные гуси» и «Борщ»: как хотят переименовать станции метро в Киеве«Байрактарская», «Реактивные гуси» и «Борщ»: как хотят переименовать станции метро в Киеве
Правительство приняло изменения к регулированию цен на нефтепродукты для решения дефицита топлива на АЗСПравительство приняло изменения к регулированию цен на нефтепродукты для решения дефицита топлива на АЗС
Корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходитКорабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит
Кольцевая электричка в Киеве: какие изменения будут в графике с 26 апреляКольцевая электричка в Киеве: какие изменения будут в графике с 26 апреля
В Киеве метро на время воздушной тревоги будет приостанавливать движение по наземному участкуВ Киеве метро на время воздушной тревоги будет приостанавливать движение по наземному участку
Километровые пробки образовались при въезде в Киев, кадры: жителей предупредили об опасностиКилометровые пробки образовались при въезде в Киев, кадры: жителей предупредили об опасности
Последние новости
Подгружаем последние новости