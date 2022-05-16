Renault в Росии стал снова "Москвич"

Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ, информирует ZN.ua.

Renault в Росии стал снова
© Фото из открытых источников

РоSSияне присвоили себе активы, принадлежащие в РоSSии французской автомобилестроительной корпорации Renault, и собираются вместо французских иномарок снова выпускать "Москвичи". Об этом сообщает Минпромторг РФ, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Компания Renault еще в конце марта прекратила свою деятельность в стране-агрессоре. И, спустя два месяца, в Минпромторге РоSSии заявили, что активы Renault перешли в государственную собственность.

Так, 67,69% акций концерна "АвтоВАЗ", которыми владела группа Renault, перейдут Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а 100% акций "Рено РоSSия" – правительству Москвы. Оставшиеся акции "АвтоВАЗа" сохранит госкорпорация "Ростех".

При этом, мэр Москвы Сергей Собянин уже анонсировал возобновление на московском заводе Renault производства автомобилей под брендом "Москвич".

"Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей", – заявил мэр Москвы.


Лия Ильченко, ZN.ua

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