Бензин в Украине подорожает до 39,86 гривен за литр

В ближайшее время на украинских АЗС стоимость бензина увеличится до 39,86 гривен за литр, а дизельного топлива – до 42,31 гривну за литр. Министерство экономики назвало новую среднюю стоимость топлива, на основе которой АЗС выставляют предельную цену.

Государственное регулирование стоимости бензина и дизельного топлива в Украине ввели год назад – в мае 2021 года. Ожидалось, что это поможет стабилизировать цены. Однако, на самом деле цены на топливо продолжают увеличиваться.

Некоторые сети АЗС продают топливо по цене, которая превышает максимально допустимую торговую наценку. Для этого они придумали различные манипулятивные схемы. Некоторые сети АЗС вообще сейчас предпочитают продавать топливо не в розницу, а оптом. Для них это выгодней, так как не нужно платить налоги и зарплату сотрудникам.

Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей проверить АЗС на предмет завышения цен. Вот только к нарушителям применяют мягкие предупредительные меры – им рассылают письма с указанием предельной цены, от которой они могут делать торговую наценку.

Напомним, ранее мы рассказали, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива.