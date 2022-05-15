УЗ запускает "еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания"

Укрзализныця заявила, что с 1 июня возвращает "еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания". Речь идет о поезде №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов – Черновцы.

Он будет отправляться из Львова в 07:45 и прибывать в Черновцы в 13:25. Обратно из Черновцов отправление в 15:30, прибытие во Львов – в 21:15.

"Поезд будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятин. Билеты будут доступны онлайн и в железнодорожных кассах", - сообщает пресс-служба компании.

Утром 15 апреля глава правления УЗ Александр Камышин сообщил, что поезд №43 сообщением Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефания Экспрессом". По его словам, вокзалы Киева , Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания". Ее победитель Евровидения-2022 Kalush Orchestra посвятил маме лидера группы Олега Псюка.

Камышин добавил, что это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы.