В Украине перестали проверять качество топлива на АЗС

Государственная экологическая инспекция Украины в связи с действием военного положения с марта перестала проверять качество топлива, которое продают на АЗС. Об этом передает enkorr со ссылкой на данных экологического ведомства.

В Украине перестали проверять качество топлива на АЗС

По данным Госэкоинспекции, образцы топлива на АЗС по всей территории Украины не берут с 13 марта. Проверка качества топлива возобновится после окончания войны с роSSийскими оккупантами.

Между тем, ранее глава Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что в Украине во время войны стало больше некачественного топлива. Он это связывает с активизацией работы мини-НПЗ. Эти предприятия выпускают низкокачественный бензин из-за проблем с октаноповышающими компонентами (раньше их в нашу страну ввозили из РоSSии и Беларуси).

В Украине перестали проверять качество топлива на АЗС

Ожидается, что эти компоненты будут ввозить из Европы, что должно, по идее, улучшить ситуацию с качеством топлива.

Между тем, ранее в Украине разрешили продавать топливо экологического стандарта Евро-3 и Евро-4. Оно необходимо для армии и аграриев. После окончания войны с роSSийскими оккупантами такое топливо уберут из продажи.

Напомним, в Верховной Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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