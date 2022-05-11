В Украине перестали проверять качество топлива на АЗС

Государственная экологическая инспекция Украины в связи с действием военного положения с марта перестала проверять качество топлива, которое продают на АЗС. Об этом передает enkorr со ссылкой на данных экологического ведомства.

По данным Госэкоинспекции, образцы топлива на АЗС по всей территории Украины не берут с 13 марта. Проверка качества топлива возобновится после окончания войны с роSSийскими оккупантами.

Между тем, ранее глава Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что в Украине во время войны стало больше некачественного топлива. Он это связывает с активизацией работы мини-НПЗ. Эти предприятия выпускают низкокачественный бензин из-за проблем с октаноповышающими компонентами (раньше их в нашу страну ввозили из РоSSии и Беларуси).

Ожидается, что эти компоненты будут ввозить из Европы, что должно, по идее, улучшить ситуацию с качеством топлива.

Между тем, ранее в Украине разрешили продавать топливо экологического стандарта Евро-3 и Евро-4. Оно необходимо для армии и аграриев. После окончания войны с роSSийскими оккупантами такое топливо уберут из продажи.

Напомним, в Верховной Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей.