Штрафы до 51 тысячи гривен ждут нарушителей: подробности нового законопроекта

В Украине собираются ввести штрафы за нарушения в проведении экзамена для получения водительских прав.

Об изменениях говорится в законопроекте №7354 .

В частности, планируется наказание должностных лиц автошкол за нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. В случае принятия закона, сумма штрафа составит от 8,5 до 13,5 тыс. грн, что равно 500-800 необлагаемым минимумов доходов граждан.

Если нарушения повторятся в течение года — сумма штрафа составит от 13,6 до 17 тыс. грн.

За аналогичные действия должностными лицами СЦ МВД предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в сумме от 34 до 51 тыс. грн.

Ранее Рада приняла законопрект, где устанавливается размер штрафа за нецензурное ругательство в публичных местах вырос с 170 гривен до 510. От 850 до 1700 гривен обойдутся хулиганам и оскорбления в адрес полицейских, пограничников и военнослужащих. За повторные действия изначальный размер штрафа может увеличиться в три раза - до 5100 гривен.