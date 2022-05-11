Renault прекратил выпускать одну из своих моделей

Компания Renault прекратила выпускать и сняла с продажи компактный семейный минивэн Renault Scenic. Интерес покупателей к нему в последние годы снизился, поэтому французский автогигант решил его убрать из своей модельной линейки.

Renault прекратил выпускать одну из своих моделей

Первое поколение Renault Scenic появилось в 1996 году. В то время он пользовался достаточно большим спросом. Однако, постепенно под давлением кроссоверов интерес к Scenic снижался. В 2021 году было продано всего 20 678 минивэнов Scenic.

Нужно отметить, что Renault не откажется от названия Scenic. Так назовут новый электрический кроссовер, который французы планируют выпустить на рынок через несколько лет. Представители французского автогиганта уже официально подтвердили эту информацию.

Renault прекратил выпускать одну из своих моделей

Ранее некоторые автопроизводители тоже перестали выпускать минивэны. Так, Citroen снял с конвейера семейный минивэн Grand C4 SpaceTourer, а Volkswagen – минивэн Sharan.

Напомним, что в нынешнем году Renault прекратил выпускать свой флагманский седан Talisman. Традиционные седаны в последние годы тоже не выдерживают конкуренцию со стороны кроссоверов. Поэтому многие автопроизводители снимают их с конвейеров.

Renault прекратил выпускать одну из своих моделей

Ранее компания Renault официально представила свой самый дешевый кроссовер.


Максимов Віталій, Тудей

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