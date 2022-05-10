Бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр

Поставки в Украину увеличатся с 60 тысяч тонн до по крайней мере 200 тысяч тонн ежемесячно, информирует ZN.ua.

Бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр
© ZN.UA

Бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр, а дизель не должен стоить больше 43 гривен. Об этом сообщают в команде первого вице-премьера Юлии Свириденко, передает ТСН.

"Нам сегодня удалось найти некоторые логистические пути. Где-то нам порты пошли навстречу и будут круглосуточно работать, где-то во вторую смену, чтобы ресурс доставлялся в Украину. Хотим успокоить всех украинцев – топливо есть, будет, не надо паниковать", – отмечают чиновники.

Большим транзитером топлива для Украины может выступить Польша, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно, в то время как за последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн.

Импорт нефтепродуктов из Польши по железной дороге увеличится уже в этом месяце.

Также интенсифицируются поставки топлива через румынский и польские порты – речь идет о сырье из США и Скандинавии.

При этом ожидается, что бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр, а дизель не должен стоить больше 43 гривен.

В правительстве Украины призывают граждан не паниковать, не пытаться каждый раз залить полный бак, помнить, что горючее крайне необходимо вооруженным силам и экстренным службам. В кабмине напоминают, ключевой нефтеперерабатывающий завод страны – Кременчугский, был разрушен в результате роSSийской агрессии.

Напомним, ранее Кабинет министров принял ряд решений по снижению налогов и акцизов на топливо, что должно снизить стоимость бензина и дизтоплива в Украине. В частности, правительство уменьшило до нуля акциз на импорт бензина, дизеля и сжиженного газа. Кроме того, с 20% до 7% снижен НДС.

По материалам: ТСН /

Лия Ильченко, ZN.ua

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