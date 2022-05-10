Сеть АЗС вдвое взвинтила цены на топливо: фото

В Украине, несмотря на угрозы властей, недобросовестные продавцы продолжают спекулировать на бензине. В Ровенской области сеть АЗС «Flash» продает горючее вдвое дороже, чем это установлено Правительством Украины.

Фотодоказательством спекуляции поделилось вайбер-сообщество региона "Родное Ровно".

В частности, дизельное топливо 9 мая на этой АЗС было продано по цене 71.99 грн/л, а бензин марки А-95 по цене 64.99 грн/л. Фото с АЗС, расположенной на трассе Ровно-Сарны в селе Яриновка.

Стоит отметить, что с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривны за литр, дизельного топлива — 42,63 гривны за литр, информирует Апостроф.


Инна Погрибная, Апостроф

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