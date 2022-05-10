2022-05-10
Сеть АЗС вдвое взвинтила цены на топливо: фото
В Украине, несмотря на угрозы властей, недобросовестные продавцы продолжают спекулировать на бензине. В Ровенской области сеть АЗС «Flash» продает горючее вдвое дороже, чем это установлено Правительством Украины.
Фотодоказательством спекуляции поделилось вайбер-сообщество региона "Родное Ровно".
В частности, дизельное топливо 9 мая на этой АЗС было продано по цене 71.99 грн/л, а бензин марки А-95 по цене 64.99 грн/л. Фото с АЗС, расположенной на трассе Ровно-Сарны в селе Яриновка.
Стоит отметить, что с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривны за литр, дизельного топлива — 42,63 гривны за литр, информирует
Инна Погрибная, Апостроф