Сеть АЗС вдвое взвинтила цены на топливо: фото

В Украине, несмотря на угрозы властей, недобросовестные продавцы продолжают спекулировать на бензине. В Ровенской области сеть АЗС «Flash» продает горючее вдвое дороже, чем это установлено Правительством Украины.

Фотодоказательством спекуляции поделилось вайбер-сообщество региона "Родное Ровно".

В частности, дизельное топливо 9 мая на этой АЗС было продано по цене 71.99 грн/л, а бензин марки А-95 по цене 64.99 грн/л. Фото с АЗС, расположенной на трассе Ровно-Сарны в селе Яриновка.