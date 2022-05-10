В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей

По данным KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономики), в Украине в результате преступных действий роSSийских оккупантов по состоянию на 2 мая 2022 года было уничтожено около 90 тысяч автомобилей. Такие данные приводит специализированный портал "РоSSия заплатит".

Общая стоимость уничтоженных автомобилей составляет около 1,3 млрд долларов. Нужно сказать, что речь идет про частные автомобили, которые принадлежали простым украинцам.

Напомним, глава Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб выступил ранее с предложением о выплате государством компенсации владельцам поврежденных или уничтоженных во время боевых действий автомобилей за счет репараций с РоSSии. Точно так, как государство будет компенсировать поврежденное или разрушенное жилье.

Страховые компании не будут выплачивать деньги за повреждение или уничтожение автомобиля во время боевых действий. Почему? Дело в том, что это не предусмотрено страховыми случаями.

Пока предложение Ястреба не получило официального одобрения. Однако, это не означает, что его не одобрят в дальнейшем.

Ранее стало известно, что на дорогах Украины снова включат камеры автофиксации скорости.