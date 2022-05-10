В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей

По данным KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономики), в Украине в результате преступных действий роSSийских оккупантов по состоянию на 2 мая 2022 года было уничтожено около 90 тысяч автомобилей. Такие данные приводит специализированный портал "РоSSия заплатит".

В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей

Общая стоимость уничтоженных автомобилей составляет около 1,3 млрд долларов. Нужно сказать, что речь идет про частные автомобили, которые принадлежали простым украинцам.

Напомним, глава Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб выступил ранее с предложением о выплате государством компенсации владельцам поврежденных или уничтоженных во время боевых действий автомобилей за счет репараций с РоSSии. Точно так, как государство будет компенсировать поврежденное или разрушенное жилье.

В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей

Страховые компании не будут выплачивать деньги за повреждение или уничтожение автомобиля во время боевых действий. Почему? Дело в том, что это не предусмотрено страховыми случаями.

Пока предложение Ястреба не получило официального одобрения. Однако, это не означает, что его не одобрят в дальнейшем.

Ранее стало известно, что на дорогах Украины снова включат камеры автофиксации скорости.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на таксиВ Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
В Польшу перестали пропускать авто из УкраиныВ Польшу перестали пропускать авто из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного автоКак при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто
В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколькоВ Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько
В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"
Ходить пешком или платить огромные деньги? В Украине не хватает бензина и дизтоплива
Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"
ТОП-3 кроссоверов на случай войныТОП-3 кроссоверов на случай войны
Цена автогаза в Украине установила новый антирекордЦена автогаза в Украине установила новый антирекорд
В Украине возобновят работу камер автоматической фиксации скорости — МонастырскийВ Украине возобновят работу камер автоматической фиксации скорости — Монастырский
А есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в УкраинеА есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в Украине
В Украине из-за плохого топлива начали останавливаться автомобилиВ Украине из-за плохого топлива начали останавливаться автомобили
Последние новости
Подгружаем последние новости