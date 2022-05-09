В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"

С понедельника, 9 мая, в Украине можно будет зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с суффиксом, начинающимся на латинскую "Y". В кириллице она читается как У - Украина, а номера с "Z" или "V" будут постепенно исчезать с украинских дорог.

Об этом в Facebook написал народный депутат Игорь Фрис, информирует Апостроф .

Кроме того, МВС приняло ряд управленческих решений, направленных на нераспространение символики, используемой Россией в войне против Украины.

Так, автомобильные номера, где есть буква Z или V, по мнению Фриса, постепенно будут заменять во время изменений в регистрации.