В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"

С понедельника, 9 мая, в Украине можно будет зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с суффиксом, начинающимся на латинскую "Y". В кириллице она читается как У - Украина, а номера с "Z" или "V" будут постепенно исчезать с украинских дорог.

Об этом в Facebook написал народный депутат Игорь Фрис, информирует Апостроф.

Кроме того, МВС приняло ряд управленческих решений, направленных на нераспространение символики, используемой Россией в войне против Украины.

Так, автомобильные номера, где есть буква Z или V, по мнению Фриса, постепенно будут заменять во время изменений в регистрации.


Лена Руденко, Апостроф

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