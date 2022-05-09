Бензин по "входному билету": водитель рассказал, как разводят людей на АЗС в Киеве

Дефицит бензина в Украине связан с уничтожением роSSийскими оккупантами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также логистическими сложностями. На этом в Киеве пытаются нажиться недобросовестные продавцы.

Об этом сообщили в сети, информирует Апостроф.

Так, на одной из заправок покупателю согласились продать топливо по завышенной цене, что в чеке было отображено как покупка какого-то товара в магазине. Сумму "бронирования" мужчине так и не вернули.

Таким образом заправка придумала способ получить 17 гривен прибыли на одном литре дизеля, при разрешенных государством 7.

Как писал "Апостроф", ранее эксперты прогнозировали, что на этой неделе дефицит топлива на украинских АЗС будет преодолен, однако цены на бензин и дизель существенно изменятся.


Лена Руденко, Апостроф

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