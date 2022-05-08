Ходить пешком или платить огромные деньги? В Украине не хватает бензина и дизтоплива

В некоторых регионах Украины уже больше недели наблюдается дефицит топлива. Особенно острая нехватка — в Киеве и области. Там из 7 тысяч заправок, которые существовали до войны, работает едва ли половина, и очереди на них в растягиваются на сотни метров. Люди ждут часами, несмотря на то, что АЗС пока отпускают не более 10 литров в руки, пишет «Настоящее время» .

Дефицит вызван тем, что роSSийские войска разбомбили два основных украинских нефтеперерабатывающих завода и порядка 20 крупных хранилищ топлива, а также с тем, что с начала войны Украина перестала закупать бензин и дизель в РоSSии и Беларуси.

На многих заправках в Киевской области, как например на этой вблизи Бучи на табло просто нет ценников. Это значит, что бензина и даже дизельного топлива в свободной продаже на АЗС просто нет. Остатки топлива отпускают только военным, волонтерам и работникам критической инфраструктуры. Но люди все равно стоят в огромных очередях и ждут, когда подвезут топливо. Однако недовольства ситуацией тоже нет. Многие водители говорят, что если топлива так и не будет — они готовы пересесть на общественный транспорт или ходить пешком.

Водители большегрузных автомобилей говорят, что по ним дефицит ударил сильнее всего. Правило «10 литров в одни руки» касается также и их, и им топлива категорически не хватает.

«Я далеко по магазинам продукты развожу: есть-то людям надо везде, — говорит водитель по имени Николай. — Езжу и на ранее оккупированные территории, там, где всё разбито, за Бучей и дальше: в Бородянку, Макаров, Овруч, Малин, везде, где были бои. Магазины открываются, людям надо есть!»

У дефицита есть несколько причин. Во-первых, по данным властей Украины, роSSийские войска с начала войны разбомбили два основных нефтеперерабатывающих завода и порядка 20 крупных хранилищ топлива. Во-вторых, после начала роSSийского вторжения Украина отказалась от поставок топлива из РоSSии и Беларуси. В третьих, эксперты видят нынешнем в дефиците также ошибку властей и нефтетрейдеров. Первые не смогли быстро адаптироваться к изменениям, а вторые в условиях нехватки начали повышать цены и зарабатывать на этом.

«В апреле мы видели, что себестоимость горючего была выше, чем цена, которую установило правительство для АЗС. Поэтому это не стимулировало поставки и вызвало дефицит, — ?говорит директор консалтинговой группы Сергей Куюн — Теперь правительство, снова модернизировало эту формулу, увеличив логистическую составляющую. Это я надеюсь будет дополнительно стимулировать рынок к дальнейшим поставкам».

Глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко еще 29 апреля сообщала в соцсетях, что проблема с дефицитом топлива на АЗС в Украине решится за неделю и «в течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован». По ее словам, «операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины».

«Данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов – но это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта», – обещала Свириденко.

Однако, как отмечают эксперты, (а очереди на АЗС это только подтверждают) меры правительства пока не сработали. Топливо в некоторых регионах, особенно в Киеве , все еще в дефиците, а норма отпуска пока не увеличилась. Многие водители в очередях ожидают, что топливо будет дорожать, поэтому они пытаются купить его впрок пока еще по старой цене.

«Платить 50 гривен ($1,7) за литр бензина больше никто не сможет, поэтому все скупают сейчас, пока он 36 гривен ($1,3)», – говорит один из водителей.