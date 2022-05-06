В киевском метро хотят вернуть оплату за проезд

Транспортникам нужно платить зарплату.

Киевский городской совет планирует рассмотреть возврат электронной оплаты за проезд в общественном транспорте уже на следующем заседании. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Решение по тому, с какой даты на каком виде транспорта вернут электронную оплату за проезд, будут приниматься депутатами", - рассказал мэр.

Также городской голова добавил, что сегодня в Киеве увеличивается количество маршрутов наземного общественного транспорта. Больше поездов курсирует уже и в метро.

"Транспортники выходят на работу, им нужно платить зарплату. Также нужно горючее, электроэнергия, расходные материалы, чтобы транспорт в столице ходил. Это – большие средства для города", – подчеркивает Кличко.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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