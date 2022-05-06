Купівля авто під час війни - які моделі найпопулярніші

За квітень в Україні збільшилась кількість продажів нових легкових автомобілів на тлі підсумків березня. Дилери знайшли покупців на 1242 автомобілі, що майже вдвічі більше за показник попереднього місяця. Водночас падіння авторинку у порівнянні з минулим роком залишається катастрофічним — 87%.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на AUTO-Consulting.

За даними видання, впродовж 4 місяців оператори ринку реалізували 12905 нових легкових автомобілів, що менше ніж на 58,4% за 2021 рік. Під час воєнного стану авторинок переформатувався, тому утворився новий рейтинг лідерів ринку.

Перше місце на авторинку дісталось Renault, яку обирають 16% покупців. На другому місці — Toyota, а на третє місце у квітні вийшов VW.

«Конкурентні переваги у воєнні часи — це наявність автівок у дилерів, тому у квітні сталися зміни. Четверту сходинку зайняла Skoda, п’яте місце стабільно займає Mitsubishi, трохи підросли продажі у Hyundai. Цікавий тренд — це ріст присутності на ринку Mercedes-Benz та BMW. Пов’язано це з нульовим розмитненням, яким скористалися деякі прямі покупці і завезли нові автівки», — зауважили експерти.

Водночас зросли продажі й «екзотичних» китайських брендів, запаси яких збереглись у неофіційних дилерів. Зріс попит на електромобілі.

Також примітно, що західні області фактично удвічі збільшили свою питому вагу на українському авторинку, а от східні регіони зменшили обсяги.