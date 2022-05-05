Крылья сокола над "Мрией": что происходит с сожженным оккупантами Ан-225, фото
Территория освобожденного от оккупантов аэродрома в Гостомеле сегодня усеяна разбитой вражеской техникой, но наиболее впечатляющая картина — изувеченная "Мрия". Гордость нашего авиастроительства, знаменитый во всем мире самолет, был уничтожен во время авиаобстрела Гостомеля 27 февраля, информирует
Фотографиями изувеченного гиганта поделился корреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.
"Журналистам сегодня разрешили полностью осмотреть самый большой в мире самолет. Пиротехники закончили разминирование ангара, в котором сгорел Украинский великан. Имели возможность осмотреть и обойти полностью ан 225. К сожалению, маловероятно, что можно восстановить именно этот борт, повсюду дыры от обломков и пуль, пожар уничтожил всю переднюю часть самолета, кабину и вторую палубу. Одно из крыльев даже раздавило маленький самолетик, который тоже стоял в ангаре. Сгорело и шасси и один из двигателей. А в самом ангаре уже поселились соколы, насчитал их две пары, одного получилось поймать на фото. В ГСЧС говорят, что в металлических конструкциях уже свиты гнезда", - поделился увиденным Петушков.