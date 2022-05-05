Крылья сокола над "Мрией": что происходит с сожженным оккупантами Ан-225, фото

Территория освобожденного от оккупантов аэродрома в Гостомеле сегодня усеяна разбитой вражеской техникой, но наиболее впечатляющая картина — изувеченная "Мрия". Гордость нашего авиастроительства, знаменитый во всем мире самолет, был уничтожен во время авиаобстрела Гостомеля 27 февраля, информирует Апостроф .

Фотографиями изувеченного гиганта поделился корреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.

"Журналистам сегодня разрешили полностью осмотреть самый большой в мире самолет. Пиротехники закончили разминирование ангара, в котором сгорел Украинский великан. Имели возможность осмотреть и обойти полностью ан 225. К сожалению, маловероятно, что можно восстановить именно этот борт, повсюду дыры от обломков и пуль, пожар уничтожил всю переднюю часть самолета, кабину и вторую палубу. Одно из крыльев даже раздавило маленький самолетик, который тоже стоял в ангаре. Сгорело и шасси и один из двигателей. А в самом ангаре уже поселились соколы, насчитал их две пары, одного получилось поймать на фото. В ГСЧС говорят, что в металлических конструкциях уже свиты гнезда", - поделился увиденным Петушков.



