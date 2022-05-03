Укрзализныця сообщает о задержке ряда поездов из-за обстрелов

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов.

Укрзализныця сообщает о задержке ряда поездов из-за обстрелов
Фото: Александр Рудоманов

Укрзализныця предупреждает о задержке ряда поездов из-за обстрелов РоSSии.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет следовать с задержкой", - говорится в сообщении.

В частности, задержаны поезда на подъезде ко Львову. Информация обновляется.

"Укрзализныця" советует следить за официальными сообщениями и не выходить из убежищ во время сигнала тревоги.

"Напомним, оперативный перечень задержек публикуется на uz-vezemo.com", - добавили в УЗ.

Напомним, сегодня вечером во Львове вечером раздались четыре мощных взрыва. Объявлена воздушная тревога. Мэр Андрей Садовый также сообщил, что в части города - перебои с электроснабжением.

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